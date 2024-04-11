Beşiktaş'ta orta sahaya Okay Yokuşlu

Beşiktaş, milli futbolcu Okay Yokuşlu için transfer girişimlerini hızlandıracak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş'ta orta sahaya Okay Yokuşlu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Nisan 2024 11:25
Beşiktaş'ta sezon sonunda büyük değişim yaşanması beklenen yerlerin arasında orta saha hattı da geliyor.

Salih Uçan ile yaşanan sözleşme krizi sonrasında Beşiktaş Yönetimi, rotayı alternatif isimlere kırmaya başladı. Siyah-Beyazlılar'ın listesindeki isimlerden biri de Okay Yokuşlu. İngiltere Championship ekiplerinden West Bromwich Albion forması giyen tecrübeli orta sahanın 2025 yazında sözleşmesinin bitecek oluşu, bu transferin önünü açıyor.

GÖRÜŞMELER HIZLANACAK

Son iki sezonda neredeyse maç kaçırmayan 30 yaşındaki futbolcu, istikrarlı yapısıyla ön plana çıkıyor. Beşiktaş Yönetimi, Okay için görüşmelerini hızlandıracak.

TÜRKİYE'YE SICAK BAKIYOR

Piyasa değeri 3 milyon Euro bandında olan Okay'la Trabzonspor da ilgileniyor. Başarılı oyuncunun da Süper Lig'e dönmeye olumlu baktığı ifade edildi.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery