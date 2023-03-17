Beşiktaş'ta orta sahaya iki yıldız aday

Galatasaray'ın 14 puan gerisinde kalan ve buna rağmen devre arasında kadrosuna 5 futbolcu katan Siyah-Beyazlılar, gelecek sezonun çalışmalarına şimdiden başladı.Josef de Souza'nın ayrılması, Atiba'nın sezon sonunda emekli olma durumu, Kerem Atakan Kesgin ve Necip Uysal'ın forma yarışı içinde olmaması gibi etkenleri göz önünde bulunduran yönetim, orta sahayı güçlendirmek için kolları sıvamış durumda. Takıma yeni bir ön libero kazandırmak isteyen Kartal'ın hedefinde ise iki isim bulunuyor: Denis Zakaria ve Tiemoue Bakayoko.İngiliz basınına yansıyan haberlere göre; Siyah-Beyazlılar'ın önceliği Zakaria... Ada basınına yansıyan haberlerde, şu ifadeler yer aldı:Sezon başında Juventus'tan kiralık olarak Chelsea'ye transfer olan 26 yaşındaki Demokratik Kongo asıllı İsviçreli ön libero, İngiliz ekibinde 12 karşılaşmaya çıkıp 1 gollük performans sergiledi. Zakaria'nın şu anki piyasa değeri ise 20 milyon euro.Siyah-Beyazlılar, eğer bu transferde sonuca ulaşamazsa rotasını Bakayoko'ya çevirecek. 2021'de Chelsea'den Milan'a kiralanan Fransız orta sahanın İtalyan ekibiyle olan kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Ancak Milan'ın oyuncuyu şartlı satın alma opsiyonu var. Bu durumu da yakından takip eden yönetim, yaşanacaklara göre harekete geçecek. İtalyan ekibinden kadroya girmekte zorlanan Bakayoko, bu sezon sadece Serie A'daki iki maçta forma giyebildi ve 32 dakika sahada kaldı. Bakayoko'nun şu anki piyasa değeri ise 4 milyon euro.