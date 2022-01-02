Beşiktaş'ta orta sahaya iki aday

Beşiktaş'ta Teknik Sorumlu Önder Karaveli'nin kupadaki Altay maçından sonra oyuncularına verdiği üç günlük izin 3 Ocak Pazartesi günü sona erecek.



Siyah-beyazlı takım saat 11.00'de başlayacak antrenmanla, Fraport TAV Antalyaspor'la çarşamba günü Katar'da oynayacağı Turkcell Süper Kupa karşılaşmasının hazırlıklarına başlayacak. Teknik Sorumlu Önder Karaveli, Antalyaspor maçında orta sahada zorunlu değişime gidecek.



Karaveli, Katar'a götürülemeyecek olan Oğuzhan Özyakup'un yokluğunda orta sahada kaptan Atiba Hutchinson veya Can Bozdoğan'a ilk 11'de forma verecek. Siyah-beyazlı hocanın, Altay maçında turu getiren golü atan Atiba'yı 11'de düşündüğü belirlendi.



Ancak Önder Karaveli'nin Serdar Saatçı'yı yedeğe çekerek stoper hattında Vida-Montero ikilisine forma vermesi halinde orta alanda Atiba yerine büyük ihtimalle Can Bozdoğan görev yapacak.



