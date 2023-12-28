'ta devre arasıdöneminin bir hayli hararetli geçmesi bekleniyor. Gelen son haberlere göre ise iki futbolcu, Beşiktaş'a menajerler vasıtasıyla önerildi. O isimler Levante'den ayrılanile Rennes'den giden....Beşiktaş'ta teknik adam arayışları devam ederken iç transferde de hareketlilik yaşanıyor. Takımın başına gelecek hocayla birlikte devre arasında net hamleler yapmayı planlayan Siyah-Beyazlılar kontenjan açmak için de yoğun mesai harcıyor.Levante'den ayrılan Jose Campana ile Rennes'den giden Xeka, Kara Kartal'ın gündemine geldi. İki oyuncunun da ortak noktası bonservisinin elinde olması.Ayrıca Xeka ve Campana, Siyah-Beyazlı ekibin mutlaka takviye yapacağı orta sahada görev yapıyor. 30 yaşındaki Campana, merkez için adeta bir joker. İspanyol futbolcu, ön libero, merkez ve on numarada görev yapabiliyor.Deneyimli oyuncu için Avrupa'dan birkaç takım da devrede. Xeka ise daha önce Galatasaray'ın gündemine gelmişti. Portekizli oyuncu, Beşiktaş formasını giymeye sıcak bakıyor. Ancak Beşiktaş Yönetimi, iki futbolcu konusunda aceleci davranmayacak. Kara Kartal'da yeni hoca geldikten sonra transferde somut adımlar atılacak.