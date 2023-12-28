Beşiktaş'ta orta sahaya çifte öneri!

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Merkeze takviye yapacak olan Beşiktaş'a, Levante'den ayrılan Jose Campana ile Rennes'den giden Xeka menajerleri aracılığıyla önerildi. Yeni hoca açıklandıktan sonra, iki futbolcu konusunda net karar verilecek.

Haber; Fanatik
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Beşiktaş'ta orta sahaya çifte öneri!
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28 Aralık 2023 08:59
Beşiktaş'ta devre arası transfer döneminin bir hayli hararetli geçmesi bekleniyor. Gelen son haberlere göre ise iki futbolcu, Beşiktaş'a menajerler vasıtasıyla önerildi. O isimler Levante'den ayrılan Jose Campana ile Rennes'den giden Xeka....

KONTENJAN AÇILACAK

Beşiktaş'ta teknik adam arayışları devam ederken iç transferde de hareketlilik yaşanıyor. Takımın başına gelecek hocayla birlikte devre arasında net hamleler yapmayı planlayan Siyah-Beyazlılar kontenjan açmak için de yoğun mesai harcıyor.

İKİ İSİM ÖNERİLDİ

Levante'den ayrılan Jose Campana ile Rennes'den giden Xeka, Kara Kartal'ın gündemine geldi. İki oyuncunun da ortak noktası bonservisinin elinde olması.

Ayrıca Xeka ve Campana, Siyah-Beyazlı ekibin mutlaka takviye yapacağı orta sahada görev yapıyor. 30 yaşındaki Campana, merkez için adeta bir joker. İspanyol futbolcu, ön libero, merkez ve on numarada görev yapabiliyor.

XEKA SICAK BAKIYOR

Deneyimli oyuncu için Avrupa'dan birkaç takım da devrede. Xeka ise daha önce Galatasaray'ın gündemine gelmişti. Portekizli oyuncu, Beşiktaş formasını giymeye sıcak bakıyor. Ancak Beşiktaş Yönetimi, iki futbolcu konusunda aceleci davranmayacak. Kara Kartal'da yeni hoca geldikten sonra transferde somut adımlar atılacak. 

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