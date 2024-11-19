Beşiktaş'ta orta sahada dev rekabet

Siyah-beyazlı takım yaklaşık bir aylık süreçte sırasıyla Göztepe, Maccabi Tel Aviv, Atakaş Hatayspor (D), Fenerbahçe, Bodo Glimt (D), Adana Demirspor (D) ve Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Bu maçlarda elde edilecek sonuçlar

'ın lig ve Avrupa'daki rotasını belirleyecek.





Beşiktaş'ta zorlu sınavlar öncesi orta sahada ciddi bir forma rekabeti yaşanıyor. Orta alanda

ve

Fernandes'in yerleri garanti. Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst, Rafa Silva ve Gedson'a ilk 11'de görev vermeyi sürdürecek. Orta alanda diğer forma için dört aday var.

, Cher Ndour, Salih Uçan ve Joao Mario formayı kapmak için büyük bir yarışa girecek.



SALİH İLK 11 BAŞLAYABİLİR



Beşiktaş milli aranın ardından Trendyol Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde birbirinden kritik maçlara çıkacak.Rafa SilvaGedsonAl Musrati