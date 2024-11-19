Beşiktaş'ta orta sahada dev rekabet

Beşiktaş milli aranın ardından Trendyol Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde birbirinden kritik maçlara çıkacak.
Siyah-beyazlı takım yaklaşık bir aylık süreçte sırasıyla Göztepe, Maccabi Tel Aviv, Atakaş Hatayspor (D), Fenerbahçe, Bodo Glimt (D), Adana Demirspor (D) ve Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Bu maçlarda elde edilecek sonuçlar Beşiktaş'ın lig ve Avrupa'daki rotasını belirleyecek.
RAFA VE GEDSON GARANTİ
Beşiktaş'ta zorlu sınavlar öncesi orta sahada ciddi bir forma rekabeti yaşanıyor. Orta alanda Rafa Silva ve Gedson Fernandes'in yerleri garanti. Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst, Rafa Silva ve Gedson'a ilk 11'de görev vermeyi sürdürecek. Orta alanda diğer forma için dört aday var. Al Musrati, Cher Ndour, Salih Uçan ve Joao Mario formayı kapmak için büyük bir yarışa girecek.
SALİH İLK 11 BAŞLAYABİLİR
Teknik patron Bronckhorst'un pazar günü oynanacak Göztepe maçında Al Musrati, Gedson ve Rafa Silva'ya ilk 11'de forma verirken Ndour, Salih ve Joao Mario'yu yedek bekletmesi bekleniyor. Al Musrati'nin performansına göre Hollandalı hocanın orta sahada yapacağı ilk hamle ise büyük olasılıkla Salih olacak. Deneyimli teknik adam hücumda üretkenlik sorunu yaşanması halinde Salih'i sahaya sürecek. Bu arada Salih'in maça ilk 11'de başlama ihtimalinin de bulunduğu ileri sürüldü.
GÖZLER IMMOBİLE'DE
Beşiktaş'ta dört günlük izin bugün bitiyor. Siyah-beyazlı takım, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında pazar günü sahasında Göztepe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına saat 11.00'de gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek. İzinli olarak gittiği Hollanda'dan dün dönen Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst takımın başında sahaya çıkacak. Milli takım kamplarında bulunan oyuncular idmanda yer almayacak.
Siyah-beyazlı takım yaklaşık bir aylık süreçte sırasıyla Göztepe, Maccabi Tel Aviv, Atakaş Hatayspor (D), Fenerbahçe, Bodo Glimt (D), Adana Demirspor (D) ve Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Bu maçlarda elde edilecek sonuçlar Beşiktaş'ın lig ve Avrupa'daki rotasını belirleyecek.
RAFA VE GEDSON GARANTİ
Beşiktaş'ta zorlu sınavlar öncesi orta sahada ciddi bir forma rekabeti yaşanıyor. Orta alanda Rafa Silva ve Gedson Fernandes'in yerleri garanti. Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst, Rafa Silva ve Gedson'a ilk 11'de görev vermeyi sürdürecek. Orta alanda diğer forma için dört aday var. Al Musrati, Cher Ndour, Salih Uçan ve Joao Mario formayı kapmak için büyük bir yarışa girecek.
SALİH İLK 11 BAŞLAYABİLİR
Teknik patron Bronckhorst'un pazar günü oynanacak Göztepe maçında Al Musrati, Gedson ve Rafa Silva'ya ilk 11'de forma verirken Ndour, Salih ve Joao Mario'yu yedek bekletmesi bekleniyor. Al Musrati'nin performansına göre Hollandalı hocanın orta sahada yapacağı ilk hamle ise büyük olasılıkla Salih olacak. Deneyimli teknik adam hücumda üretkenlik sorunu yaşanması halinde Salih'i sahaya sürecek. Bu arada Salih'in maça ilk 11'de başlama ihtimalinin de bulunduğu ileri sürüldü.
GÖZLER IMMOBİLE'DE
Beşiktaş'ta dört günlük izin bugün bitiyor. Siyah-beyazlı takım, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında pazar günü sahasında Göztepe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına saat 11.00'de gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek. İzinli olarak gittiği Hollanda'dan dün dönen Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst takımın başında sahaya çıkacak. Milli takım kamplarında bulunan oyuncular idmanda yer almayacak.