Beşiktaş'ta orta saha krizi

Beşiktaş'ta Amir ve Chamberlain'in sakatlıklarının ardından Salih Uçan'ın da Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek olması Santos'u kara kara düşündürüyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş'ta orta saha krizi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Şubat 2024 12:18
Beşiktaş'ta aksilikler üst üste gelmeye devam ediyor. Yaşanan kadro sıkıntısı, sakatların çokluğuyla birlikte Fernando Santos'u kara kara düşündürüyor.

Özellikle orta sahadaki eksiklikler Portekizli hocanın keyfini kaçırdı. Amir ve Oxlade- Chamberlain'in sakatlıklarının ardından, Salih Uçan'ın da derbide forma giyemeyecek olması nedeniyle, teknik patron Santos'un elinde bu bölge için sadece Gedson ve Demir Ege kaldı.

Portekizli çalıştırıcının orta alanda, defansta görev vermemesi durumunda Necip Uysal'ı; jokerini savunmada görevlendirmesi durumunda ise Gökhan İnler ya da Leicester City'de zaman zaman ön bilero oynayan Amartey'i kullanabileceği ifade edildi. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery