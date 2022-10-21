Beşiktaş'ta orta saha kayıplarda

Süper Lig'de ilk 10 hafta geride kalırken, Beşiktaş'ın orta sahasında görev yapan oyuncular hücum bölgesine gerekli katkıyı sağlayamadı. Siyah-beyazlılarda sezon başından bu yana merkez bölgesinde forma şans bulan 6 oyuncudan takıma sadece 2 gol ve 2 asistlik katkı geldi.



Valerien Ismael, Dele Alli bu sezon 5 maçta görev verdi. Beşiktaş'a büyük umutlarla gelen ve fırsat transferi olarak değerlendirilen İngiliz yıldız Dele Alli sadece 1 gol atabildi. Sezon başında etkili performans ortaya koyan Salih Uçan taraflı tarafsız herkesin takdirini topladı.



Salih Uçan Süper Lig'de 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Yeni transfer Gedson Fernandes ise gol henüz golle tanışmadı ve sadece 1 asist yapabildi.



Beşiktaş'ta kaptan Josef de gol ve asisti olmayan bir diğer oyuncu oldu. 11 oynadığı 5 maçta toplam 385 dakika sahada kalan Brezilyalı yıldız, Beşiktaş formasıyla bugüne kadar 83 resmi müsabakada 8 gol atarken, 3 de asist yapmayı başardı.





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