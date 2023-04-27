Beşiktaş'ta orta saha kararı

Beşiktaş'ta derbi öncesi Şenol Güneş, orta saha hattında Salih Uçan ve Amir Hadziahmetovic ikilisinden vazgeçmeyi düşünmüyor.



Beşiktaş, bu ikilinin 6 maç yan yana oynadığı tüm karşılaşmaları kazandı. Bu süreçte tek kayıp Trabzonspor karşısında cezalı olduğu için yer almayan Hadziahmetovic'in yokluğunda geldi.



Teknik direktör Şenol Güneş'in bu ikiliden derbide de vazgeçmeyeceği ve Galatasaray karşısında birlikte sahaya süreceği belirtildi.





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