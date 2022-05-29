Beşiktaş'ta Onuachu bekleyişi!

Beşiktaş'ta santrfor transferi için temaslar sürüyor. Siyah-beyazlıların forvet adaylarından biri olan Paul Onuachu'yla ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Belçika Ligi ekibi Genk'te forma giyen golcü futbolcunun teklifleri değerlendirdiği ve transferde henüz karar vermediği ifade edildi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; EPA
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Beşiktaş'ta Onuachu bekleyişi!
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29 Mayıs 2022 12:15
Beşiktaş'ın forvet adaylarından biri olan Paul Onuachu'yla ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.

Voetbal Belgique'in haberine göre Genk kulübü oyuncusunun son kararını bekliyor. Kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen 28 yaşındaki forvet ise teklileri değerlendiriyor.

Beşiktaş, Batshuayi'ye 3 milyon euro'dan fazla öderken; bu rakam Onuachu'nun Genk'teki kazancının iki katından fazla. 

 

 

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