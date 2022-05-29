Beşiktaş'ın forvet adaylarından biri olan Paul Onuachu'yla ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.



Voetbal Belgique'in haberine göre Genk kulübü oyuncusunun son kararını bekliyor. Kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen 28 yaşındaki forvet ise teklileri değerlendiriyor.



Beşiktaş, Batshuayi'ye 3 milyon euro'dan fazla öderken; bu rakam Onuachu'nun Genk'teki kazancının iki katından fazla.











