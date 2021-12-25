Beşiktaş'ta Önder Karaveli'ye tam destek

Karaveli'nin Süper Lig'deki üç maçta 7 puan kazanmasıyla (Kayseri ve Göztepe galibiyet, Fenerbahçe beraberlik) rahat bir nefes alan idareciler, teknik adam arayışlarında artık tok alıcı rolüne büründü.



Daha çok destek



Fenerbahçe beraberliğinden sonra yerli hoca arayışlarına gerek olmadığını ifade eden bazı yöneticilerin ardından, Göztepe maçının da galibiyetle bitmesi nedeniyle tüm yönetimin Önder Karaveli'ye daha fazla destek verilmesi konusunda hem fikir olduğu öğrenildi.



Beşiktaş'ın kötü bir dönemin ardından Karaveli ile her hafta oyununun üzerine koyarak devam etmesi nedeniyle hoca arayışını şimdilik yavaşlatan siyah-beyazlı yönetim, boştaki bazı mevcut hocaların da, belirlenen projeler için doğru isimler olmadığını düşündüğü belirtildi. Beşiktaş devre arasında da hoca arayışını sürdürecek, ancak istediği ismi bulamaması halinde yola daha önce de ifade ettikleri gibi Önder Karaveli ile devam edecek.





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