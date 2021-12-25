Beşiktaş'ta Önder Karaveli'ye tam destek

Geçen sezon takımı hem şampiyon yapan hem de Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandıran hocası Sergen Yalçın ile yolları ayırdıktan sonra yola Önder Karaveli ile devam eden Beşiktaş Yönetimi, siyah-beyazlı teknik adamın son üç maçtaki performansından bir hayli memnun kaldı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Beşiktaş'ta Önder Karaveli'ye tam destek
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Aralık 2021 11:12
Karaveli'nin Süper Lig'deki üç maçta 7 puan kazanmasıyla (Kayseri ve Göztepe galibiyet, Fenerbahçe beraberlik) rahat bir nefes alan idareciler, teknik adam arayışlarında artık tok alıcı rolüne büründü.

Daha çok destek

Fenerbahçe beraberliğinden sonra yerli hoca arayışlarına gerek olmadığını ifade eden bazı yöneticilerin ardından, Göztepe maçının da galibiyetle bitmesi nedeniyle tüm yönetimin Önder Karaveli'ye daha fazla destek verilmesi konusunda hem fikir olduğu öğrenildi.

Beşiktaş'ın kötü bir dönemin ardından Karaveli ile her hafta oyununun üzerine koyarak devam etmesi nedeniyle hoca arayışını şimdilik yavaşlatan siyah-beyazlı yönetim, boştaki bazı mevcut hocaların da, belirlenen projeler için doğru isimler olmadığını düşündüğü belirtildi. Beşiktaş devre arasında da hoca arayışını sürdürecek, ancak istediği ismi bulamaması halinde yola daha önce de ifade ettikleri gibi Önder Karaveli ile devam edecek.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.