Beşiktaş'ta Önder Karaveli seri peşinde

Spor Toto Süper Lig'de 21. hafta erteleme maçında Medipol Başakşehir, önceki gün sahasında Konyaspor ile karşılaştı.
Bu müsabakayı Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli de tribünden takip etti.
Siyah-Beyazlılar, iki hafta sonra evinde Başakşehir'le mücadele edecek.
Karaveli, geçtiğimiz pazar günü de önce Fatih Karagümrük - Sivasspor, ardından da Fenerbahçe - Hatayspor maçlarını yerinde izlemişti.
Rakiplerini yakından takip eden Karaveli, bu bilgileri kullanarak ligde seri yakalama peşinde.
Bu müsabakayı Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli de tribünden takip etti.
Siyah-Beyazlılar, iki hafta sonra evinde Başakşehir'le mücadele edecek.
Karaveli, geçtiğimiz pazar günü de önce Fatih Karagümrük - Sivasspor, ardından da Fenerbahçe - Hatayspor maçlarını yerinde izlemişti.
Rakiplerini yakından takip eden Karaveli, bu bilgileri kullanarak ligde seri yakalama peşinde.