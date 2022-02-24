Beşiktaş'ta Önder Karaveli seri peşinde

Son olarak sahasında Altay'ı 1-0 mağlup eden Beşiktaş, Sivasspor deplasmanına konuk olacak. Siyah beyazlılarda teknik direktör Önder Karaveli bu karşılaşmayı da kazanarak bir seri oluşturmak istiyor.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Önder Karaveli seri peşinde
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24 Şubat 2022 11:48
Spor Toto Süper Lig'de 21. hafta erteleme maçında Medipol Başakşehir, önceki gün sahasında Konyaspor ile karşılaştı.

Bu müsabakayı Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli de tribünden takip etti.

Siyah-Beyazlılar, iki hafta sonra evinde Başakşehir'le mücadele edecek.

Karaveli, geçtiğimiz pazar günü de önce Fatih Karagümrük - Sivasspor, ardından da Fenerbahçe - Hatayspor maçlarını yerinde izlemişti.

Rakiplerini yakından takip eden Karaveli, bu bilgileri kullanarak ligde seri yakalama peşinde.

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