Beşiktaş'ta Ekim 2019'da başkanlık koltuğuna oturan Ahmet Nur Çebi üçüncü kez kupa sevinci yaşadı.



2021'de Sergen Yalçın'la Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kaldıran Başkan Çebi, 2022'nin ilk günlerinde Turkcell Süper Kupa'yı kazanırken, Teknik Sorumlu Önder Karaveli hakkındaki fikrini de netleştirdi.



KARAVELİ'DEN ÇOK MEMNUNLAR



Katar'a gitmeyen ve Fraport TAV Antalyaspor'la oynanan müsabakayı evinden takip eden Ahmet Nur Çebi'nin, Karaveli'ye bir kez daha tam not verdiği belirlendi.



Başkan Çebi'nin, Kartal'ı 8'i hasta, 3'ü sakat toplam 11 eksikle sahaya çıkmasına rağmen kupa zaferine taşıyan Önder Karaveli'den çok memnun olduğu öğrenildi.



Ahmet Nur Çebi ve Beşiktaşlı yöneticilerin, Karaveli'nin sezon sonuna kadar görevini sürdürmesinden yana oldukları ifade edildi.



SEZON SONUNA KADAR İMZALADI



Pro-lisans sahibi olan 47 yaşındaki siyah-beyazlı hoca geçtiğimiz günlerde sezon sonuna kadar geçerli teknik sorumlu sözleşmesine imza atmıştı. Antalyaspor maçından sonra geleceğiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Yarını düşünmeden çalışıyorum. Bana verilecek her göreve hazırım" ifadelerini kullanan Önder Karaveli'nin de görevini sürdürmek istediği aktarıldı.



SÜRPİZ OLMAZSA KALACAK



Buna göre büyük bir sürpriz olmaması halinde Karaveli sezon sonuna kadar takımın başında yer alacak. Yerli ve yabancı birçok ismi gündemine alan siyah-beyazlı yönetim de kısa süre önce teknik direktör arayışlarını rafa kaldırmıştı.





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