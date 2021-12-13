Beşiktaş'ta Önder Karaveli ile devam

Beşiktaş Yönetim Kurulu, yeni teknik direktör konusunda karar vermek için Vodafone Park'taki yönetim kurulu ofisinde toplandı.
Beşiktaş'ı geçen sezon şampiyonluğa taşıyan Sergen Yalçın bu yıl benzer bir grafik çizemeyince görevinden ayrılmıştı. Kartal'da yönetim kurulu üyeleri son sözlerini söyledi ve öğle saatlerinde başlayan toplantı, akşam sona erdi.
ÖNDER KARAVELİ İLE DEVAM AMA...
Toplantının ardından Beşiktaş, Kayserispor maçında teknik sorumlu olarak sahaya çıkan U19 Takımı'nın teknik direktörü Önder Karaveli ile yola devam etme kararı aldı. Siyah-beyazlı yönetimin, önümüzdeki günlerde yeni bir teknik adam karar verebileceği öğrenildi.
Beşiktaş'ı geçen sezon şampiyonluğa taşıyan Sergen Yalçın bu yıl benzer bir grafik çizemeyince görevinden ayrılmıştı. Kartal'da yönetim kurulu üyeleri son sözlerini söyledi ve öğle saatlerinde başlayan toplantı, akşam sona erdi.
ÖNDER KARAVELİ İLE DEVAM AMA...
Toplantının ardından Beşiktaş, Kayserispor maçında teknik sorumlu olarak sahaya çıkan U19 Takımı'nın teknik direktörü Önder Karaveli ile yola devam etme kararı aldı. Siyah-beyazlı yönetimin, önümüzdeki günlerde yeni bir teknik adam karar verebileceği öğrenildi.