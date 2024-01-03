, teknik adam görüşmelerine yoğunlaşırken bir yandan dae dair çalışmalar yürütüyor. Özellikle stoper konusunun en acil şekilde çözümü için çaba harcanıyor.ve, milli davet alırken Afrika Uluslar Kupası serüveni boyunca takımdan ayrı kalacaklar.Siyah beyazlı ekibin elinde şu anveile birlikte, sakatlıktan çıkankaldı.Yönetim 11 Ocak'ta ilk transferini stoper olarak açıklamak istiyor. Ayrıca orta sahaya'in yerine de isimler gündeme geliyor. Bunlar arasında Sevilla'dande var.