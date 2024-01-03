Beşiktaş'ta öncelik stoper transferi!

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Omar Colley ve Daniel Amartey'in Afrika Uluslar Kupası için davet almasının ardından Beşiktaş transferde rotasını savunmanın göbeğine çevirdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ta öncelik stoper transferi!
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03 Ocak 2024 11:47
Beşiktaş, teknik adam görüşmelerine yoğunlaşırken bir yandan da transfere dair çalışmalar yürütüyor. Özellikle stoper konusunun en acil şekilde çözümü için çaba harcanıyor.

Omar Colley ve Daniel Amartey, milli davet alırken Afrika Uluslar Kupası serüveni boyunca takımdan ayrı kalacaklar.

Siyah beyazlı ekibin elinde şu an Necip Uysal ve Aytuğ Batur Kömeç ile birlikte, sakatlıktan çıkan Tayyip Talha Sanuç kaldı.

Yönetim 11 Ocak'ta ilk transferini stoper olarak açıklamak istiyor. Ayrıca orta sahaya Oxlade Chamberlain'in yerine de isimler gündeme geliyor. Bunlar arasında Sevilla'dan Oliver Torres de var. 

 
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