Beşiktaş'ta önce penaltı ardından iptal!

Beşiktaş, İstanbulspor ile oynadığı maçta penaltı kazandı. VAR uyarısı sonrası penaltı iptal edildi.

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Beşiktaş'ta önce penaltı ardından iptal!
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08 Ekim 2023 17:22
Son güncelleme 08 Ekim 2023 17:33
Beşiktaş, İstanbulspor ile oynadığı maçta 58. dakikada penaltı kazandı.

Oyuna sonradan giren Tayfur Bingöl, ceza sahası dışından vuruşunu yaptı. Top savunmada Florian Loshaj'dan döndü. Hakem Kaan Numanoğlu, oyuncunun elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. VAR'da bulunan Mustafa Öğretmenoğlu, Numanoğlu'na izleme tavsiyesinde bulundu.

Pozisyonu monitörden izleyen Kaan Numanoğlu, penaltı kararından vazgeçti.


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