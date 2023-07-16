Beşiktaş'ta, Onana için takas formülü

Gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta, Jean Onana transferi için takas yöntemine gidilecek.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Instagram
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Beşiktaş'ta, Onana için takas formülü
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16 Temmuz 2023 10:28
Gelecek sezon hem ligde hem de UEFA Konferans Ligi'nde iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş'ta transfer görüşmeleri hız kesmeden devam ediyor.

LENS İLE GÖRÜŞÜLÜYOR

Beşiktaş ve Lens 2 isim için görüşüyor. Lens, Beşiktaş'tan Romain Saiss'i isterken, Beşiktaş'ta, Lens'in orta saha oyuncusu Jean Onana'yı istiyor.

Beşiktaş ve Lens arasında Saiss için görüşülen bonservis ücreti ise 2 milyon Euro seviyesinde. Lens, Jean Onana için ciddi bonservis teklifi gelmediği sürece satışa sıcak değil, Onana da kulübüyle bir kez daha görüşecek.

TAKAS TEKLİFİ GÜNDEMDE

Kulüplerin, iki futbolcuyu takas konusunda da görüşmelerde bulunduğu kaydedildi. Beşiktaş tecrübeli savunma oyuncusu Romain Saiss'i verip ek olarak 1 milyon Euro karşılığında yetenekli orta saha Onana'yı renklerine bağlamayı istiyor. 

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