Beşiktaş'ta Onana görüşme odasına!

Beşiktaş, İtalyan kulübü Genoa'nın yaptığı öneriyi geri çeviren Jean Onana'nın menajerini İstanbul'a davet etti. Oyuncunun da katılacağı görüşmede, seçenekler masaya yatırılacak

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Onana görüşme odasına!
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28 Ağustos 2023 09:04
Son güncelleme 28 Ağustos 2023 09:29
Beşiktaş, yabancı kontenjanında Montero'yu gönderip bir kişilik yer açacak ve bunu da stopere kullanacak.

Hücum hattına da takviye beklentisi var ancak eldeki mevcut yabancılardan birinin daha takımdan ayrılması gerekiyor. Beşiktaş, geçtiğimiz ay 4 milyon Euro bonservisle kadrosuna kattığı ve teklifler alan Jean Onana'yı kiralamayı düşünüyor.

MENAJERİNİ DAVET ETTİ

Genoa'nın önerisini reddeden Kamerunlu'nun menajeri görüşmeye davet edildi. 23 yaşındaki futbolcuya İspanya ve İtalya'dan ilgi duyan farklı takımlar mevcut. Menajeri ve kendisiyle yapılacak görüşmede seçenekler değerlendirilecek.

Onana'nın durumunun netleşmesinin ardından transferdeki yol haritası da belirlenecek.

BEKLENENİ VEREMEDİ 

6 karşılaşmada siyah-beyazlı formayı giyen Onana, 109 dakika sahada kalırken 1 asist yaptı. Oyuncunun kısıtlı süredeki maç performansı geçerli not alamadı.

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