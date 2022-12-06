Beşiktaş'ta ön liberoya son aday Leicester City'den

Beşiktaş, Atiba Hutcihnson'un ilerleyen yaşı, Josef'in bu sezon beklentilerin altında kalması nedeniyle ön liberoya takviye yapmak istiyor.



Bu doğrultuda gündeme gelen son isim Nampalys Mendy oldu. Leicester City ile kontratı bitecek olan 30 yaşındaki Senegalli ön libero için teklif hazırlığı başladı. Senegal'in Dünya Kupası'ndan elenmesinin ardından Mendy ile en yakın zamanda görüşmelere başlanacak.



Nampalys Mendy, bu sezon Leicester City forması ile 7 resmi maçta forma şansı buldu.

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