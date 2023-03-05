Beşiktaş'ta ön anlaşma hazır: Borini

Beşiktaş'ta transferin son gününde önemli gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlılar Fabio Borini'nin menajeriyle ön anlaşmaya vardı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta ön anlaşma hazır: Borini
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05 Mart 2023 10:36
Ara transfer dönemi, bu sezon Türkiye Futbol Federasyonu tarafından iki kez uzatılmıştı. Bu süreçte; Vincent Aboubakar, Amir Hadziahmetovic, Omar Colley, Onur Bulut ve Alexandru Maxim hamlelerine imza atan Beşiktaş, son bir takviye için daha yoğun mesai harcıyor.

SHARAAWY OLMADI

Teknik ekibin planlaması doğrultusunda bir sol forvet almak için girişimlerde bulunan idareciler, ilk hedefleri olan İtalya Serie A ekibi Roma'dan El Sharaawy'yi renklerine bağlayamadı. Deneyimli ismin transferini, kulübüyle kontratının bittiği sezon sonuna bırakan idareciler, Fabio Borini üzerine yoğunlaştı.

ÖN ANLAŞMA HAZIR

İtalyan kanat oyuncusu için son olarak Kevin Kevin N'Koudou artı 2 milyon Euro öneren idareciler, pazarlıklarına devam ediyor. Ara transfer döneminin bitimine artık saatler kala bu operasyonu mutlu sonla tamamlamayı isteyen siyah-beyazlılar, oyuncunun menajeriyle şimdiden 2 senelik ön anlaşmaya vardı. Karagümrük'le anlaşma sağlanması halinde Borini, saatler içinde Beşiktaşlı olacak.

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