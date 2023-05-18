Beşiktaş'ta Omar Colley sevinci

Beşiktaş'ta sakatlığı yüzünden son maçta forma giyemeyen Omar Colley sakatlığını atlatmasının ardından takımla çalışmalara başladı. ilk 11 için son kararı teknik heyet verecek.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; DHA
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Beşiktaş'ta Omar Colley sevinci
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18 Mayıs 2023 12:14
Son güncelleme 18 Mayıs 2023 14:06
Dizindeki sakatlığı yüzünden Antalyaspor deplasmanında forma giyemeyen Omar Colley'in iyileştiği ve takımla çalışmalara başladığı aktarıldı.

Gambiyalı stoperin, Adana Demirspor deplasmanında takımdaki yerini alacağı vurgulanırken, son kararı sağlık heyeti verecek.

DEVRE ARASINDA GELDİ

Kış transfer sezonunda Sampdoria'dan 2.3 milyon euro bonservis bedeliyle takıma katılan Gambiyalı stoper çıktığı 8 maçta beklentinin üstünde performans verdi. 
 
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