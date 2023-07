'GÜNEŞ BİR FİLOZOF, TERAPİST'

'HEPİMİZ İNSANIZ VE BİRİZ'

'SAİSS UMARIM KALIR'

'ARDA BU ŞANSI HAK ETTİ'

Geçen sezonun devre arasında Beşiktaş 'a gelen, Teknik Direktör Şenol Güneş'in nokta transferi olarak lanse edilen Omar Colley'in ilginç bir özelliği var; görev aldığı maçlarda siyah-beyazlılar hiç mağlup olmadı. Sampdoria'dan gelmesiyle birlikte kendini hemen Beşiktaş'a adapte eden Omar, yeni sezon için gittiği Avusturya kampında Milliyet'e açıklamalarda bulundu. İşte başarılı savunmacının sözleri..."Umarım hep böyle devam eder. Kariyerimde hiç böyle bir durum olmadı tabii ki. Takımıma bu anlamda katkı sağladığım için çok mutluyum. Mükemmel bir evlilik diyebilirim buna... Çok doğru zamanda, doğru takıma geldim. Umarım bu birliktelik asla bitmez ve maç kaybetmeme durumu devam eder. Umarım kötü bir mağlubiyet yaşamam Beşiktaş'ta."Tayyip ile aramızda iyi bir uyum vardı. Başarıya aç, öğrenmeyi seven genç bir oyuncu. Maalesef kötü bir sakatlık yaşadı. Saiss çok tecrübeli bir oyuncu. Beraber oynadığımızda iyi işler yaptık. Necip takımı için her zaman her şeyini vermeye hazır, arma için oynayan bir futbolcu.Şu an şampiyonluktan bahsetmek için çok erken, çünkü lig başlamadı. Beşiktaş her zaman şampiyonluk için oynar.O ülkelerde oynamak bana çok büyük bir tecrübe kazandırdı ve o tecrübeleri şu an burada yansıtıyorum. Türkiye'de oynamak aslında beni eskisinden daha güçlü hale getirdi.Burada çok mutluyum, çok iyi bir birliktelik ve bunu şampiyonlukla taçlandırabilirim. Kariyerimde bir şampiyonluk yaşamadım o yüzden bunu elde etmek en büyük hayalim.Serie A'da ilk üç haftayı hatırlıyorum, kendimi sanki daha önce hiç defansta oynamamış gibi hissettim. İstedikleri, bekledikleri şeyler çılgınlık gibiydi. İtalya dönemimde 4-5 farklı hocayla çalıştım. Hepsinden yeni bir şey öğrendim. Bu sayede daha kompakt bir futbolcu oldum.Bence Emirhan doğru bir karar aldı. İyi bir çocuk, iyi bir oyuncu. Orada kültür farklı, dil farklı birkaç yıl alacak adaptasyon sağlaması.Omar Colley, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'i de ayrı bir yere koyuyor. Kendisini onun istediğini, buraya getiren Güneş olduğunu hatırlatan başarılı stoper, "Geldiğimden beri bana bir baba gibi aslında. Sürekli bana bir şeyler öğretiyor, öz güven veriyor. Maçtan önce ve idmanlarda konuştuğu şeyler gerçekleşiyor. Sadece bir teknik adam değil bir psikolog, terapist gibi. Futbolla alakalı olmayan şeylerde de biz doğru söylediğini, öngörüsünü görebiliyoruz" dedi.Türk futbolunda çok büyük bir isim. Benzersiz bir futbol anlayışı var. Geriden oyun kurmamızı istiyor ama gereksiz riski sevmiyor. Bence gerçekten bir usta öğretici. Sahada yapmamız gereken her şeyi işliyor bize. Her oyuncunun yapabilecekleri ve yapamayacaklarını bilip ona göre davranıyor. Şenol Güneş'in takımında oynamak aslında kolay. Umarım hocamızla bir şampiyonluk daha yaşarız. Efsane bir isim...Duygusal ve heyecanlı bir andı. Ben Müslümanım bildiğiniz gibi... Diğer dinlerle ilgili çok fazla okuma yapmayı, öğrenmeyi seviyorum. Gençken Papa ile ilgili çok şey duyuyordum, direkt olarak onunla karşılaşmak ve tanışmak duygusaldı. Hepimiz için dua etti, iyi bir andı. Ben de anneme haber vermiştim görüşmeyi. Yaşadığı yeri, etrafındakileri görmek, Hristiyan olmasam da benim için dokunaklıydı. Farklı şeylere inanabiliriz ama aynıyız sonuçta, hepimiz insanız ve biriz.Ona geçen sene, 'Eğer kalırsan Beşiktaş'ın başarısında büyük rol oynayacağız' demiştim. Ama her oyuncunun hedefleri ve hayatına dair fikirleri var. Kimse kimseyi bu konuda zorlayamaz. İyi bir takım arkadaşım ve böyle büyük bir oyuncunun kalmasını isterim. Beraber iyi oynamıştık. Hangi kararı alırsa alsın ben ona saygı duyarım. Kendisi çok iyi bir karakter, umarım kalır, beraber savaşırız.Bence bu şansı hak etti. Geçen sezon çok iyi bir performans gösterdi. Umarım kendisini Real Madrid'de kanıtlar, hak etti oraları. Çok genç bir oyuncu, ona başarı diliyorum. Umarım daha çok genç oyuncu bu üst seviye liglere gitme şansı bulur ve milli takımlarına da başarılar kazandırırlar.