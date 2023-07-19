Geçen sezonun devre arasında Beşiktaş'a gelen, Teknik Direktör Şenol Güneş'in nokta transferi olarak lanse edilen Omar Colley'in ilginç bir özelliği var; görev aldığı maçlarda siyah-beyazlılar hiç mağlup olmadı. Sampdoria'dan gelmesiyle birlikte kendini hemen Beşiktaş'a adapte eden Omar, yeni sezon için gittiği Avusturya kampında Milliyet'e açıklamalarda bulundu. İşte başarılı savunmacının sözleri...
OYNADIĞIN MAÇLARDA TAKIMIN MAĞLUP OLMAMASINI NASIL YORUMLARSIN?
"Umarım hep böyle devam eder. Kariyerimde hiç böyle bir durum olmadı tabii ki. Takımıma bu anlamda katkı sağladığım için çok mutluyum. Mükemmel bir evlilik diyebilirim buna... Çok doğru zamanda, doğru takıma geldim. Umarım bu birliktelik asla bitmez ve maç kaybetmeme durumu devam eder. Umarım kötü bir mağlubiyet yaşamam Beşiktaş'ta."
SAVUNMADA ROMAİN SAİSS, TAYİP TALHA, NECİP İLE OYNADIN...
Tayyip ile aramızda iyi bir uyum vardı. Başarıya aç, öğrenmeyi seven genç bir oyuncu. Maalesef kötü bir sakatlık yaşadı. Saiss çok tecrübeli bir oyuncu. Beraber oynadığımızda iyi işler yaptık. Necip takımı için her zaman her şeyini vermeye hazır, arma için oynayan bir futbolcu.
BEŞİKTAŞ İYİ TAKVİYELER YAPTIĞI ZAMAN İNSANLARIN KAFASINDA BU SENE ŞAMPİYON OLUR DÜŞÜNCESİ UYANIYOR.
Şu an şampiyonluktan bahsetmek için çok erken, çünkü lig başlamadı. Beşiktaş her zaman şampiyonluk için oynar.
FİNLANDİYA, İSVEÇ, BELÇİKA, İTALYA'DA OYNADIN... BEŞİKTAŞ'TA BEKLEDİĞİN ORTAMI BULDUN MU?
O ülkelerde oynamak bana çok büyük bir tecrübe kazandırdı ve o tecrübeleri şu an burada yansıtıyorum. Türkiye'de oynamak aslında beni eskisinden daha güçlü hale getirdi.
KARİYERİNDE BİR ŞAMPİYONLUK YOK
Burada çok mutluyum, çok iyi bir birliktelik ve bunu şampiyonlukla taçlandırabilirim. Kariyerimde bir şampiyonluk yaşamadım o yüzden bunu elde etmek en büyük hayalim.
İTALYA SAVUNMA FUTBOLUNDA BİR EKOL OLARAK BİLİNİR. HALA DAHA SAVUNMA OYUNCULARININ KENDİLERİNİ GELİŞTİRMESİ İÇİN İDEAL BİR ADRES Mİ?
Serie A'da ilk üç haftayı hatırlıyorum, kendimi sanki daha önce hiç defansta oynamamış gibi hissettim. İstedikleri, bekledikleri şeyler çılgınlık gibiydi. İtalya dönemimde 4-5 farklı hocayla çalıştım. Hepsinden yeni bir şey öğrendim. Bu sayede daha kompakt bir futbolcu oldum.
SAMPDORİA'DAN AYRILDIKTAN SONRA ESKİ BEŞİKTAŞLI EMİRHAN BU TAKIMA GİTTİ AMA ORADA AZ OYNAMA SÜRELERİ BULDU. BU KONUDA NELER SÖYLERSİN?
Bence Emirhan doğru bir karar aldı. İyi bir çocuk, iyi bir oyuncu. Orada kültür farklı, dil farklı birkaç yıl alacak adaptasyon sağlaması.
'GÜNEŞ BİR FİLOZOF, TERAPİST'
Omar Colley, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'i de ayrı bir yere koyuyor. Kendisini onun istediğini, buraya getiren Güneş olduğunu hatırlatan başarılı stoper, "Geldiğimden beri bana bir baba gibi aslında. Sürekli bana bir şeyler öğretiyor, öz güven veriyor. Maçtan önce ve idmanlarda konuştuğu şeyler gerçekleşiyor. Sadece bir teknik adam değil bir psikolog, terapist gibi. Futbolla alakalı olmayan şeylerde de biz doğru söylediğini, öngörüsünü görebiliyoruz" dedi.
ŞENOL GÜNEŞ DEFANS KURGUSUNDA TOPUN SAVUNMADAN ÇIKMASINI İSTİYOR. HOCA HAKKINDA NE DÜŞÜNÜYORSUN?
Türk futbolunda çok büyük bir isim. Benzersiz bir futbol anlayışı var. Geriden oyun kurmamızı istiyor ama gereksiz riski sevmiyor. Bence gerçekten bir usta öğretici. Sahada yapmamız gereken her şeyi işliyor bize. Her oyuncunun yapabilecekleri ve yapamayacaklarını bilip ona göre davranıyor. Şenol Güneş'in takımında oynamak aslında kolay. Umarım hocamızla bir şampiyonluk daha yaşarız. Efsane bir isim...
'HEPİMİZ İNSANIZ VE BİRİZ'
VATİKAN'DA PAPA İLE GÖRÜŞTÜN. BU GÖRÜŞMENİ ANLATABİLİR MİSİN?
Duygusal ve heyecanlı bir andı. Ben Müslümanım bildiğiniz gibi... Diğer dinlerle ilgili çok fazla okuma yapmayı, öğrenmeyi seviyorum. Gençken Papa ile ilgili çok şey duyuyordum, direkt olarak onunla karşılaşmak ve tanışmak duygusaldı. Hepimiz için dua etti, iyi bir andı. Ben de anneme haber vermiştim görüşmeyi. Yaşadığı yeri, etrafındakileri görmek, Hristiyan olmasam da benim için dokunaklıydı. Farklı şeylere inanabiliriz ama aynıyız sonuçta, hepimiz insanız ve biriz.
'SAİSS UMARIM KALIR'
ROMAİN SAİSS'A BİR MESAJ GÖNDERMEK İSTER MİSİN?
Ona geçen sene, 'Eğer kalırsan Beşiktaş'ın başarısında büyük rol oynayacağız' demiştim. Ama her oyuncunun hedefleri ve hayatına dair fikirleri var. Kimse kimseyi bu konuda zorlayamaz. İyi bir takım arkadaşım ve böyle büyük bir oyuncunun kalmasını isterim. Beraber iyi oynamıştık. Hangi kararı alırsa alsın ben ona saygı duyarım. Kendisi çok iyi bir karakter, umarım kalır, beraber savaşırız.
'ARDA BU ŞANSI HAK ETTİ'
REAL MADRİD'E TRANSFER OLAN ARDA GÜLER İLE İLGİLİ NE DÜŞÜNÜYORSUN?
Bence bu şansı hak etti. Geçen sezon çok iyi bir performans gösterdi. Umarım kendisini Real Madrid'de kanıtlar, hak etti oraları. Çok genç bir oyuncu, ona başarı diliyorum. Umarım daha çok genç oyuncu bu üst seviye liglere gitme şansı bulur ve milli takımlarına da başarılar kazandırırlar.
OYNADIĞIN MAÇLARDA TAKIMIN MAĞLUP OLMAMASINI NASIL YORUMLARSIN?
"Umarım hep böyle devam eder. Kariyerimde hiç böyle bir durum olmadı tabii ki. Takımıma bu anlamda katkı sağladığım için çok mutluyum. Mükemmel bir evlilik diyebilirim buna... Çok doğru zamanda, doğru takıma geldim. Umarım bu birliktelik asla bitmez ve maç kaybetmeme durumu devam eder. Umarım kötü bir mağlubiyet yaşamam Beşiktaş'ta."
SAVUNMADA ROMAİN SAİSS, TAYİP TALHA, NECİP İLE OYNADIN...
Tayyip ile aramızda iyi bir uyum vardı. Başarıya aç, öğrenmeyi seven genç bir oyuncu. Maalesef kötü bir sakatlık yaşadı. Saiss çok tecrübeli bir oyuncu. Beraber oynadığımızda iyi işler yaptık. Necip takımı için her zaman her şeyini vermeye hazır, arma için oynayan bir futbolcu.
BEŞİKTAŞ İYİ TAKVİYELER YAPTIĞI ZAMAN İNSANLARIN KAFASINDA BU SENE ŞAMPİYON OLUR DÜŞÜNCESİ UYANIYOR.
Şu an şampiyonluktan bahsetmek için çok erken, çünkü lig başlamadı. Beşiktaş her zaman şampiyonluk için oynar.
FİNLANDİYA, İSVEÇ, BELÇİKA, İTALYA'DA OYNADIN... BEŞİKTAŞ'TA BEKLEDİĞİN ORTAMI BULDUN MU?
O ülkelerde oynamak bana çok büyük bir tecrübe kazandırdı ve o tecrübeleri şu an burada yansıtıyorum. Türkiye'de oynamak aslında beni eskisinden daha güçlü hale getirdi.
KARİYERİNDE BİR ŞAMPİYONLUK YOK
Burada çok mutluyum, çok iyi bir birliktelik ve bunu şampiyonlukla taçlandırabilirim. Kariyerimde bir şampiyonluk yaşamadım o yüzden bunu elde etmek en büyük hayalim.
İTALYA SAVUNMA FUTBOLUNDA BİR EKOL OLARAK BİLİNİR. HALA DAHA SAVUNMA OYUNCULARININ KENDİLERİNİ GELİŞTİRMESİ İÇİN İDEAL BİR ADRES Mİ?
Serie A'da ilk üç haftayı hatırlıyorum, kendimi sanki daha önce hiç defansta oynamamış gibi hissettim. İstedikleri, bekledikleri şeyler çılgınlık gibiydi. İtalya dönemimde 4-5 farklı hocayla çalıştım. Hepsinden yeni bir şey öğrendim. Bu sayede daha kompakt bir futbolcu oldum.
SAMPDORİA'DAN AYRILDIKTAN SONRA ESKİ BEŞİKTAŞLI EMİRHAN BU TAKIMA GİTTİ AMA ORADA AZ OYNAMA SÜRELERİ BULDU. BU KONUDA NELER SÖYLERSİN?
Bence Emirhan doğru bir karar aldı. İyi bir çocuk, iyi bir oyuncu. Orada kültür farklı, dil farklı birkaç yıl alacak adaptasyon sağlaması.
'GÜNEŞ BİR FİLOZOF, TERAPİST'
Omar Colley, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'i de ayrı bir yere koyuyor. Kendisini onun istediğini, buraya getiren Güneş olduğunu hatırlatan başarılı stoper, "Geldiğimden beri bana bir baba gibi aslında. Sürekli bana bir şeyler öğretiyor, öz güven veriyor. Maçtan önce ve idmanlarda konuştuğu şeyler gerçekleşiyor. Sadece bir teknik adam değil bir psikolog, terapist gibi. Futbolla alakalı olmayan şeylerde de biz doğru söylediğini, öngörüsünü görebiliyoruz" dedi.
ŞENOL GÜNEŞ DEFANS KURGUSUNDA TOPUN SAVUNMADAN ÇIKMASINI İSTİYOR. HOCA HAKKINDA NE DÜŞÜNÜYORSUN?
Türk futbolunda çok büyük bir isim. Benzersiz bir futbol anlayışı var. Geriden oyun kurmamızı istiyor ama gereksiz riski sevmiyor. Bence gerçekten bir usta öğretici. Sahada yapmamız gereken her şeyi işliyor bize. Her oyuncunun yapabilecekleri ve yapamayacaklarını bilip ona göre davranıyor. Şenol Güneş'in takımında oynamak aslında kolay. Umarım hocamızla bir şampiyonluk daha yaşarız. Efsane bir isim...
'HEPİMİZ İNSANIZ VE BİRİZ'
VATİKAN'DA PAPA İLE GÖRÜŞTÜN. BU GÖRÜŞMENİ ANLATABİLİR MİSİN?
Duygusal ve heyecanlı bir andı. Ben Müslümanım bildiğiniz gibi... Diğer dinlerle ilgili çok fazla okuma yapmayı, öğrenmeyi seviyorum. Gençken Papa ile ilgili çok şey duyuyordum, direkt olarak onunla karşılaşmak ve tanışmak duygusaldı. Hepimiz için dua etti, iyi bir andı. Ben de anneme haber vermiştim görüşmeyi. Yaşadığı yeri, etrafındakileri görmek, Hristiyan olmasam da benim için dokunaklıydı. Farklı şeylere inanabiliriz ama aynıyız sonuçta, hepimiz insanız ve biriz.
'SAİSS UMARIM KALIR'
ROMAİN SAİSS'A BİR MESAJ GÖNDERMEK İSTER MİSİN?
Ona geçen sene, 'Eğer kalırsan Beşiktaş'ın başarısında büyük rol oynayacağız' demiştim. Ama her oyuncunun hedefleri ve hayatına dair fikirleri var. Kimse kimseyi bu konuda zorlayamaz. İyi bir takım arkadaşım ve böyle büyük bir oyuncunun kalmasını isterim. Beraber iyi oynamıştık. Hangi kararı alırsa alsın ben ona saygı duyarım. Kendisi çok iyi bir karakter, umarım kalır, beraber savaşırız.
'ARDA BU ŞANSI HAK ETTİ'
REAL MADRİD'E TRANSFER OLAN ARDA GÜLER İLE İLGİLİ NE DÜŞÜNÜYORSUN?
Bence bu şansı hak etti. Geçen sezon çok iyi bir performans gösterdi. Umarım kendisini Real Madrid'de kanıtlar, hak etti oraları. Çok genç bir oyuncu, ona başarı diliyorum. Umarım daha çok genç oyuncu bu üst seviye liglere gitme şansı bulur ve milli takımlarına da başarılar kazandırırlar.