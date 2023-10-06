Beşiktaş'ta olağanüstü toplantı!

Beşiktaş yönetimi, Lugano karşılaşmasının ardından stadyumda olağanüstü gündemle toplandı. Teknik direktör Şenol Güneş, yaklaşık 3 saat sonra toplantıdan ayrıldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta olağanüstü toplantı!
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05 Ekim 2023 22:50
Son güncelleme 06 Ekim 2023 01:24
UEFA Konferans Ligi'nde sahasında ağırladığı Lugano'ya 2-0'dan 3-2 mağlup olan Beşiktaş'ta yönetim de olağanüstü toplantı yaptı.

Siyah-beyazlı yönetim, mücadelenin ardından stadyumla olağanüstü gündemle bir araya geldi.

3 SAAT SONRA AYRILDI

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, yaklaşık 3 saatin ardından toplantıdan ayrıldı.

TÜM KONULAR MASAYA YATIRILDI

Beşiktaş'ta Lugano maçının ardından yapılan toplantıda; istifa, seçim ve hocayla ilgili tasarruf masaya yatırıldı. Ancak nihai bir karar çıkmadı.

Beşiktaşlı taraftarlar, Lugano maçı öncesi, sırasında ve sonrasında yönetimi tepki göstermiş ve istifaya davet etmişti.

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