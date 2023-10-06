Beşiktaş'ta olağanüstü toplantı!

UEFA Konferans Ligi'nde sahasında ağırladığı Lugano'ya 2-0'dan 3-2 mağlup olan Beşiktaş'ta yönetim de olağanüstü toplantı yaptı.
Siyah-beyazlı yönetim, mücadelenin ardından stadyumla olağanüstü gündemle bir araya geldi.
3 SAAT SONRA AYRILDI
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, yaklaşık 3 saatin ardından toplantıdan ayrıldı.
TÜM KONULAR MASAYA YATIRILDI
Beşiktaş'ta Lugano maçının ardından yapılan toplantıda; istifa, seçim ve hocayla ilgili tasarruf masaya yatırıldı. Ancak nihai bir karar çıkmadı.
Beşiktaşlı taraftarlar, Lugano maçı öncesi, sırasında ve sonrasında yönetimi tepki göstermiş ve istifaya davet etmişti.
Siyah-beyazlı yönetim, mücadelenin ardından stadyumla olağanüstü gündemle bir araya geldi.
3 SAAT SONRA AYRILDI
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, yaklaşık 3 saatin ardından toplantıdan ayrıldı.
TÜM KONULAR MASAYA YATIRILDI
Beşiktaş'ta Lugano maçının ardından yapılan toplantıda; istifa, seçim ve hocayla ilgili tasarruf masaya yatırıldı. Ancak nihai bir karar çıkmadı.
Beşiktaşlı taraftarlar, Lugano maçı öncesi, sırasında ve sonrasında yönetimi tepki göstermiş ve istifaya davet etmişti.