Beşiktaş'ta Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 17 Eylül'de yapılacak

Beşiktaş, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın 17 Eylül Pazar günü yapılacağını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Beşiktaş'ta Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 17 Eylül'de yapılacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Eylül 2023 14:58
Beşiktaş Kulübü, Tüzük Tadili ile ilgili Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın 17 Eylül Pazar günü yapılacağını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre toplantı, Beşiktaş Akatlar Spor Kompleksi'nde saat 10.30'da düzenlenecek.

Bugünkü toplantıda gerekli çoğunluk sağlanamadığı için 17 Eylül'de ikinci ve son kez yapılacak toplantıda çoğunluğa bakılmayacak.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery