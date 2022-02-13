Beşiktaş'a 2012-13 sezonunda gelen ve bir dönem futboluyla taraftarın sevgilisi olan Oğuzhan Özyakup, son yıllarda kayıpları oynadı.



Haziranda sözleşmesi biten Oğuzhan, istikrarsız görüntüsüne devam edince kredisini de tamamen tüketti. 2 milyon Euro net ücret kazanan tecrübeli orta sahaya siyah-beyazlı yönetim tarafından teklif yapılmazken sürecin bu şekilde sona ermesi bekleniyor.



Oğuzhan'a yeni sezon için Başakşehir'in ilgisi olduğu, futbolcunun Hollanda'ya dönme ihtimalinin de bulunduğu belirtildi.

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