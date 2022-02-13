Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup yolcu

Beşiktaş'ta 2 milyon euro net ücret kazanan Oğuzhan Özyakup'a yönetim tarafından teklif yapılmazken sürecin bu şekilde sona ermesi bekleniyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup yolcu
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13 Şubat 2022 10:17
Oğuzhan Özyakup
Oğuzhan Özyakup
Beşiktaş
Beşiktaş'a 2012-13 sezonunda gelen ve bir dönem futboluyla taraftarın sevgilisi olan Oğuzhan Özyakup, son yıllarda kayıpları oynadı.

Haziranda sözleşmesi biten Oğuzhan, istikrarsız görüntüsüne devam edince kredisini de tamamen tüketti. 2 milyon Euro net ücret kazanan tecrübeli orta sahaya siyah-beyazlı yönetim tarafından teklif yapılmazken sürecin bu şekilde sona ermesi bekleniyor.

Oğuzhan'a yeni sezon için Başakşehir'in ilgisi olduğu, futbolcunun Hollanda'ya dönme ihtimalinin de bulunduğu belirtildi.
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