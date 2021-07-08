Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup'a sözleşme uyarısı

Oğuzhan Özyakup, yönetimin talebi sonrasında maaş konusu için masaya oturacak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup'a sözleşme uyarısı
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08 Temmuz 2021 11:39
Beşiktaş'taki performansıyla bir türlü istikrarı yakalayamayan Oğuzhan Özyakup, yönetimin talebi sonrasında maaş konusu için idarecilerle yeni sezon öncesinde masaya oturacak.

Kulüple1 yıllık daha kontratı bulunan tecrübeli oyuncunun 2.5 milyon Euro'luk maaşından indirim yapmasını isteyecek olan yönetim, geçen sezon bu konuda geri adım atmayan tecrübeli isimden bu kez fikrini değiştirmesini bekliyor.




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