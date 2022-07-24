Yeni sezona umutla bakan Beşiktaş, altyapıdan yetişen genç sol beki Rıdvan Yılmaz'ı 6.5 milyon euro bonservis ve bir sonraki satıştan %20 payla İskoç ekibi Glasgow Rangers'a sattı. Bu transfer Beşiktaş'a ekonomik açıdan pozitif etki edecek.
YÖNETİMİN ELİ RAHATLAYACAK
21 yaşındaki oyuncu, 2019'dan bu yana kulübe bonservis bedeli kazandıran ilk isim olurken, Rıdvan'dan gelecek para yönetimin elini rahatlatacak. Rıdvan'ın bonservisini yönetim iki türlü kullanmayı düşünüyor.
FASSNACHT'IN BONSERVİSİ ÇIKTI
Siyah-beyazlılar, Rıdvan'dan kazandığı parayla hem ödemelerini yapacak hem de kadroya katmak için büyük uğraş verdiği Christian Fassnacht'ın bonservisini ödeyecek. Bilindiği üzere Beşiktaş, İsviçre ekibi Young Boys'ta oynayan 28 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. Teknik direktör Valerien Ismael de bu transferi yönetimden talep etmişti.
YÖNETİMİN ELİ RAHATLAYACAK
21 yaşındaki oyuncu, 2019'dan bu yana kulübe bonservis bedeli kazandıran ilk isim olurken, Rıdvan'dan gelecek para yönetimin elini rahatlatacak. Rıdvan'ın bonservisini yönetim iki türlü kullanmayı düşünüyor.
FASSNACHT'IN BONSERVİSİ ÇIKTI
Siyah-beyazlılar, Rıdvan'dan kazandığı parayla hem ödemelerini yapacak hem de kadroya katmak için büyük uğraş verdiği Christian Fassnacht'ın bonservisini ödeyecek. Bilindiği üzere Beşiktaş, İsviçre ekibi Young Boys'ta oynayan 28 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. Teknik direktör Valerien Ismael de bu transferi yönetimden talep etmişti.
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