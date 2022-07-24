YÖNETİMİN ELİ RAHATLAYACAK

FASSNACHT'IN BONSERVİSİ ÇIKTI

Yeni sezona umutla bakan Beşiktaş, altyapıdan yetişen genç sol beki Rıdvan Yılmaz'ı 6.5 milyon euro bonservis ve bir sonraki satıştan %20 payla İskoç ekibi Glasgow Rangers'a sattı. Bu transfer Beşiktaş'a ekonomik açıdan pozitif etki edecek.21 yaşındaki oyuncu, 2019'dan bu yana kulübe bonservis bedeli kazandıran ilk isim olurken, Rıdvan'dan gelecek para yönetimin elini rahatlatacak. Rıdvan'ın bonservisini yönetim iki türlü kullanmayı düşünüyor.Siyah-beyazlılar, Rıdvan'dan kazandığı parayla hem ödemelerini yapacak hem de kadroya katmak için büyük uğraş verdiği Christian Fassnacht'ın bonservisini ödeyecek. Bilindiği üzere Beşiktaş, İsviçre ekibi Young Boys'ta oynayan 28 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. Teknik direktör Valerien Ismael de bu transferi yönetimden talep etmişti.