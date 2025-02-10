Beşiktaş'ta Neuhaus için görüşmeler olumlu

Beşiktaş, Borussia Mönchengladbach forması giyen Florian Neuhaus ile ilgileniyor. Alman ekibine de satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunuldu. Transfer görüşmeleri olumlu yönde ilerliyor.

Haber; Akşam, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'ta Neuhaus için görüşmeler olumlu
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10 Şubat 2025 08:51
Son güncelleme 10 Şubat 2025 09:14
Beşiktaş, Florian Neuhaus transferini bitirmek için yoğun bir çaba sarf ediyor.

Transferin bitimine 1 gün kala görüşmelerini sıklaştıran Siyah-Beyazlı ekibin yöneticileri, görüşmelerden olumlu yanıt aldı. Beşiktaş, oyuncu için Bundesliga ekibi Mönchengladbach'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifini sundu.

İki kulübün anlaşmaya yakın olduğu ifade edildi. Transferin bilgisini ise dünyaca ünlü gazeteci Fabrizio Romano verdi.

1997 doğumlu ve merkez orta saha mevkisinde görev yapan Neuhaus, sağ ayağını etkili kullanması ve oyun kurucu özellikleriyle dikkat çekiyor.

ALMAN MİLLİ TAKIMI'NDA OYNADI

Ön libero, merkez orta saha ve on numarada görev yapabilen 27 yaşındaki yetenekli futbolcu, Almanya Milli Takımı formasını da 10 kez giydi ve 2 gol kaydetti.

PERFORMANSI

Başarılı futbolcunun Borussia Mönchengladbach ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Güncel piyasa değeri 3.5 milyon euro olan Neuhaus, bu sezon beklediği süreleri bulamadı. 9 maçta forma giyen 27 yaşındaki futbolcu toplamda 247 dakika sahada kaldı ve 1 asist üretmeyi başardı.



 
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