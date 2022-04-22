Beşiktaş'ta Necip Uysal-Welinton değişikliği

Beşiktaş'ta Welinton'un cezası nedeniyle üçlü savunmada görev alan Necip bir hafta aradan sonra kulübeye dönecek.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ta Necip Uysal-Welinton değişikliği
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22 Nisan 2022 10:28
Beşiktaş'ın jokeri Necip Uysal, Valerien Ismael döneminde ilk kez Giresun'a karşı ilk 11'de sahaya çıkmıştı.

Welinton'un cezası nedeniyle üçlü savunmada görev alan Necip bir hafta aradan sonra kulübeye dönecek. Savunmada da cezası sona eren Welinton görev alacak.

Ismael yönetimindeki 3 maçta deneyimli oyuncu ligde 4-1 kazanılan Alanya maçında da 8 dakika görev almıştı. 

 

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