Beşiktaş'ta Necip Uysal kırmızı kart gördü

Vodafone Park'ta Beşiktaşlı taraftarlar, kırmızı kart sonrası 'Yönetim uyuma, Beşiktaş'a sahip çık' tezahüratları yaptı.

Beşiktaş ile Giresunspor arasında oynanan Süper Lig 14. hafta mücadelesinde siyah beyazlılar maçın 39. dakikasında 10 kişi kaldı.Necip Uysal ile Diabate arasındaki mücadelede hakem Hüseyin Göçek faul kararını verdi ve sarı kartını çıkardı. VAR hakemi Zorbay Küçük'ten uyarı alan Göçek, pozisyonu monitörden izlemeye gitti.Göçek, inceleme sonrası Necip Uysal'a kırmızı kartını gösterdi.Necip Uysal, Süper Lig'de Ağustos 2016'dan (vs Konyaspor) bu yana ilk kez kırmızı kart gördü.