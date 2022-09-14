"HERKESTEN ÖZÜR DİLİYORUM"

ARKADAŞLARI DESTEK VERDİ

NECİP'E ISMAEL'DEN KESİK

Beşiktaş evinde Medipol Başakşehir'e 1-0 kaybetti. Bu maçta yaptığı hata ile eleştirilerin odak noktasında olan Necip Uysal, soyunma odasında arkadaşları ve teknik heyetten özür diledi.Necip Uysal, "Daha dikkatli olmalıydım. Hatam yüzünden herkesten özür diliyorum" ifadelerini kullandı. Futbolcular ise siyah-beyazlıların kaptanlarından Necip'e destek verdi.Takım arkadaşları, yaptığı hata sebebiyle morali çok bozuk olan Uysal'a, "Bu maçı birlikte kaybettik. Hepimiz böyle hatalar yapabiliriz" yanıtını verdi.Öte yandan Beşiktaş'ta Valerien Ismael, İstanbulspor maçında Necip Uysal'a 11'de şans vermeyecek. Fransız çalıştırıcı, Romain Saiss ile birlikte yeni transfer Tayyip Talha Sanuç'u oynatmayı planlıyor.