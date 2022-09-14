Beşiktaş'ta Necip Uysal'dan hata açıklaması

Beşiktaş'ta Başakşehir maçında hata yapan ve gole neden olan Necip Uysal soyunma odasında özür diledi. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Necip Uysal'dan hata açıklaması
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14 Eylül 2022 11:34
Beşiktaş evinde Medipol Başakşehir'e 1-0 kaybetti. Bu maçta yaptığı hata ile eleştirilerin odak noktasında olan Necip Uysal, soyunma odasında arkadaşları ve teknik heyetten özür diledi.

"HERKESTEN ÖZÜR DİLİYORUM"

Necip Uysal, "Daha dikkatli olmalıydım. Hatam yüzünden herkesten özür diliyorum" ifadelerini kullandı. Futbolcular ise siyah-beyazlıların kaptanlarından Necip'e destek verdi.

ARKADAŞLARI DESTEK VERDİ

Takım arkadaşları, yaptığı hata sebebiyle morali çok bozuk olan Uysal'a, "Bu maçı birlikte kaybettik. Hepimiz böyle hatalar yapabiliriz" yanıtını verdi.

NECİP'E ISMAEL'DEN KESİK

Öte yandan Beşiktaş'ta Valerien Ismael, İstanbulspor maçında Necip Uysal'a 11'de şans vermeyecek. Fransız çalıştırıcı, Romain Saiss ile birlikte yeni transfer Tayyip Talha Sanuç'u oynatmayı planlıyor.



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