Beşiktaş evinde Medipol Başakşehir'e 1-0 kaybetti. Bu maçta yaptığı hata ile eleştirilerin odak noktasında olan Necip Uysal, soyunma odasında arkadaşları ve teknik heyetten özür diledi.
"HERKESTEN ÖZÜR DİLİYORUM"
Necip Uysal, "Daha dikkatli olmalıydım. Hatam yüzünden herkesten özür diliyorum" ifadelerini kullandı. Futbolcular ise siyah-beyazlıların kaptanlarından Necip'e destek verdi.
ARKADAŞLARI DESTEK VERDİ
Takım arkadaşları, yaptığı hata sebebiyle morali çok bozuk olan Uysal'a, "Bu maçı birlikte kaybettik. Hepimiz böyle hatalar yapabiliriz" yanıtını verdi.
NECİP'E ISMAEL'DEN KESİK
Öte yandan Beşiktaş'ta Valerien Ismael, İstanbulspor maçında Necip Uysal'a 11'de şans vermeyecek. Fransız çalıştırıcı, Romain Saiss ile birlikte yeni transfer Tayyip Talha Sanuç'u oynatmayı planlıyor.
"HERKESTEN ÖZÜR DİLİYORUM"
Necip Uysal, "Daha dikkatli olmalıydım. Hatam yüzünden herkesten özür diliyorum" ifadelerini kullandı. Futbolcular ise siyah-beyazlıların kaptanlarından Necip'e destek verdi.
ARKADAŞLARI DESTEK VERDİ
Takım arkadaşları, yaptığı hata sebebiyle morali çok bozuk olan Uysal'a, "Bu maçı birlikte kaybettik. Hepimiz böyle hatalar yapabiliriz" yanıtını verdi.
NECİP'E ISMAEL'DEN KESİK
Öte yandan Beşiktaş'ta Valerien Ismael, İstanbulspor maçında Necip Uysal'a 11'de şans vermeyecek. Fransız çalıştırıcı, Romain Saiss ile birlikte yeni transfer Tayyip Talha Sanuç'u oynatmayı planlıyor.
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