Beşiktaş'ta Necip formayı aldı

Beşiktaş'ta Tayyip Talha Sanuç'un derbide çapraz bağlarından yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapatması keyif kaçırırken, Welinton'un da kırmızı kart görmesiyle stoperde alternatifler azaldı.



Hem ağrıları hem de bir yakınını kaybetmesinden dolayı Fenerbahçe maçı kadrosunda olmayan Romain Saiss'in de ter dökmediği maçta Necip Uysal, fırsatı iyi değerlendirdi.



Tecrübeli futbolcu, hocasının verdiği görevin üstesinden gelirken, Giresunspor karşılaşması için de formayı söke söke aldı.



32 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'ta bu sezon toplamda 9 maçta süre aldı.





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