Beşiktaş'ta Ndour ve Muçi sınıfı geçti

Beşiktaş, Antalyaspor maçında Cher Ndour ve Ernest Muçi'yi de kazandı. PSG'den kiralanan Ndour ikinci yarıda Semih Kılıçsoy'un yerine oyuna dahil olurken, Muçi ise son dakikalarda Rafa Silva ile değişti. Pasları ve dengeli oyunuyla dikkat çeken Ndour, Muçi'ye yaptığı harika asistle alkışları topladı.
Ndour gibi bu sezon ilk kez forma giyen Muçi de 90+5'te attığı skoru belirleyen golle büyük moral bulurken rahat bir nefes aldı.
GIO MEMNUN KALDI
Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst, Ndour ve Muçi'nin son dakikada ortaklaşa yaptıkları skor katkısından çok memnun kaldı. Hollandalı teknik adamın ilerleyen haftalarda iki oyuncuya da zaman zaman forma vereceği aktarıldı.
DÜŞÜNÜLEN BÖLGELER
Siyah-beyazlı teknik adam, Ndour'u 8 ve 10 numara pozisyonlarında oynatmayı planlıyor, Muçi'yi ise Rafa'nın alternatifi olarak düşünüyor. Muçi'nin ihtiyaç halinde kanatlarda da görev yapması bekleniyor.
Ndour gibi bu sezon ilk kez forma giyen Muçi de 90+5'te attığı skoru belirleyen golle büyük moral bulurken rahat bir nefes aldı.
GIO MEMNUN KALDI
Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst, Ndour ve Muçi'nin son dakikada ortaklaşa yaptıkları skor katkısından çok memnun kaldı. Hollandalı teknik adamın ilerleyen haftalarda iki oyuncuya da zaman zaman forma vereceği aktarıldı.
DÜŞÜNÜLEN BÖLGELER
Siyah-beyazlı teknik adam, Ndour'u 8 ve 10 numara pozisyonlarında oynatmayı planlıyor, Muçi'yi ise Rafa'nın alternatifi olarak düşünüyor. Muçi'nin ihtiyaç halinde kanatlarda da görev yapması bekleniyor.
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