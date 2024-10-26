Beşiktaş'ta Ndour, beğeni topladı!

Beşiktaş'ta Lyon galibiyetinin ardından forma rekabeti kızıştı. Ndour, Gedson ile orta sahada uyum sağladı; derbide Al Musrati'nin yerine oynayabilir.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ta Ndour, beğeni topladı!
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26 Ekim 2024 10:27
Fransa'da Olympique Lyon'u deviren Beşiktaş'ta, skorun ötesinde forma rekabeti de ön plana çıktı.

Siyah-beyazlıların en büyük kazanımı, Ndour oldu. Ön liberoda Gedson Fernandes ile iyi bir ikili oluşturan İtalyan futbolcu formayı kaptı.

Ndour'un Galatasaray derbisinde de Al Musrati'nin yerine görev yapacağı ifade edildi. Felix Uduokhai de Paulista'nın yokluğunda görev yaptığı sağ stoperde, kritik hamleleriyle yıldızlaştı.

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