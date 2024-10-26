Beşiktaş'ta Ndour, beğeni topladı!

Fransa'da Olympique Lyon'u deviren Beşiktaş'ta, skorun ötesinde forma rekabeti de ön plana çıktı.
Siyah-beyazlıların en büyük kazanımı, Ndour oldu. Ön liberoda Gedson Fernandes ile iyi bir ikili oluşturan İtalyan futbolcu formayı kaptı.
Ndour'un Galatasaray derbisinde de Al Musrati'nin yerine görev yapacağı ifade edildi. Felix Uduokhai de Paulista'nın yokluğunda görev yaptığı sağ stoperde, kritik hamleleriyle yıldızlaştı.
Siyah-beyazlıların en büyük kazanımı, Ndour oldu. Ön liberoda Gedson Fernandes ile iyi bir ikili oluşturan İtalyan futbolcu formayı kaptı.
Ndour'un Galatasaray derbisinde de Al Musrati'nin yerine görev yapacağı ifade edildi. Felix Uduokhai de Paulista'nın yokluğunda görev yaptığı sağ stoperde, kritik hamleleriyle yıldızlaştı.