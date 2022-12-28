Beşiktaş'ta Nathan Redmond sürprizi; Yollar ayrılabilir

Beşiktaş'ta sezon başında Premier Lig ekibi Southampton'dan getirilen Nathan Redmond sınıfta kaldı.Teknik direktör Şenol Güneş, Redmond için,derken ipini de çekmiş oldu. Redmond'un menajerinin İstanbul'a davet edilmesi ve kabul edilmesi durumunda karşılıklı olarak anlaşmayla sözleşmenin feshedilmesi gündeme geldi.Son olarak Southampton'da forma giyen Redmond ile opsiyonlu olarak 1+1 yıllık sözleşme imzalanmıştı.