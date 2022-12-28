Beşiktaş'ta Nathan Redmond sürprizi; Yollar ayrılabilir

Beşiktaş'ta beklentileri karşılamayan İngiliz oyuncu Nathan Redmond ile yolların ayrılması ihtimali gündeme geldi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Nathan Redmond sürprizi; Yollar ayrılabilir
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28 Aralık 2022 12:29
Nathan Redmond
Nathan Redmond
Beşiktaş
Beşiktaş'ta sezon başında Premier Lig ekibi Southampton'dan getirilen Nathan Redmond sınıfta kaldı.

SÖZLEŞME FESHİ GÜNDEMDE

Teknik direktör Şenol Güneş, Redmond için, "Beklediğimi bulmadım" derken ipini de çekmiş oldu. Redmond'un menajerinin İstanbul'a davet edilmesi ve kabul edilmesi durumunda karşılıklı olarak anlaşmayla sözleşmenin feshedilmesi gündeme geldi.

Son olarak Southampton'da forma giyen Redmond ile opsiyonlu olarak 1+1 yıllık sözleşme imzalanmıştı.



 
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