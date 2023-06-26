Beşiktaş'ta Nathan Redmond düğümü çözülüyor

Beşiktaş'ta Nathan Redmond belirsizliği ortadan kalkıyor. Siyah beyazlıların kadrosunda tutmak istediği İngiliz oyuncudan olumlu haber geldi.
NTV'nin haberine göre; Beşiktaş'ın 3 yıllık yeni sözleşme teklifini kabul etmeye yakın olan Redmond'un kısa süre içinde resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.
YENİ MAAŞI BELLİ OLDU
Yapılacak yeni anlaşma göre İngiliz oyuncu siyah beyazlılardan yıllık 1,7 milyon euro ücret alacak. Beşiktaş'ta 28 maça çıkan 29 yaşındaki oyuncu 6 gol attı, 6 asist yaptı.
NTV'nin haberine göre; Beşiktaş'ın 3 yıllık yeni sözleşme teklifini kabul etmeye yakın olan Redmond'un kısa süre içinde resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.
YENİ MAAŞI BELLİ OLDU
Yapılacak yeni anlaşma göre İngiliz oyuncu siyah beyazlılardan yıllık 1,7 milyon euro ücret alacak. Beşiktaş'ta 28 maça çıkan 29 yaşındaki oyuncu 6 gol attı, 6 asist yaptı.