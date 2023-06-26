Beşiktaş'ta Nathan Redmond düğümü çözülüyor

Bir süredir Nathan Redmond'un sözleşmesini uzatmak için görüşmelerini sürdüren Beşiktaş, mutlu sona yakın.

Haber; NTV, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Nathan Redmond düğümü çözülüyor
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26 Haziran 2023 14:57
Son güncelleme 26 Haziran 2023 15:06
Beşiktaş'ta Nathan Redmond belirsizliği ortadan kalkıyor. Siyah beyazlıların kadrosunda tutmak istediği İngiliz oyuncudan olumlu haber geldi.

NTV'nin haberine göre; Beşiktaş'ın 3 yıllık yeni sözleşme teklifini kabul etmeye yakın olan Redmond'un kısa süre içinde resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

YENİ MAAŞI BELLİ OLDU

Yapılacak yeni anlaşma göre İngiliz oyuncu siyah beyazlılardan yıllık 1,7 milyon euro ücret alacak. Beşiktaş'ta 28 maça çıkan 29 yaşındaki oyuncu 6 gol attı, 6 asist yaptı.



 
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