Beşiktaş'ta Nathan Redmond alev aldı

Beşiktaş'ın İngiliz oyuncusu Nathan Redmond, son haftalarda gösterdiği performansla dikkat çekiyor.

Haber; AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ta Nathan Redmond alev aldı
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10 Nisan 2023 00:10
Beşiktaş'ta geçen hafta oyuna sonradan girerek Fenerbahçe karşısında alınan 4-2'lik galibiyette kritik rol oynayan Nathan Redmond, Giresunspor maçında da gol attı.

Fenerbahçe karşısında Cenk Tosun ve Aboubakar'ın gollerinin pasını veren, bir de uzaktan attığı golle Beşiktaş'ın derbide attığı gollerin tümünde pay sahibi olan Redmond, Giresunspor karşısında 54. dakikada skoru 3-1'e taşıyan golü kaydetti.

Redmond, bu golle bu sezon ligde 4. kez fileleri havalandırmış oldu.

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