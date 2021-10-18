Beşiktaş'ta N'Sakala ve Ersin 11'e dönüyor

Sporting ile Şampiyonlar Ligi'nde kritik bir maça çıkacak olan Beşiktaş'ta kadroda değişimler bekleniyor.

, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta N'Sakala ve Ersin 11'e dönüyor
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18 Ekim 2021 12:08
Mayele Fabrice N'Sakala
Mayele Fabrice N'Sakala
Beşiktaş
Vodafone Park'ta 19 Ekim Salı günü Sporting ile Şampiyonlar Ligi'nde kritik bir maça çıkacak olan siyah-beyazlılarda kadroda değişimler bekleniyor.

Kalede Mert Günok'tan formayı devralacak Ersin Destanoğlu'nun ardından bir değişim de sol bekte bekleniyor. Başakşehir deplasmanında 21 kişilik maç kadrosunda yer almayan Fabrice N'Sakala, Sporting karşılaşmasıyla birlikte formasına geri kavuşacak. Demokratik Kongolu oyuncunun Rıdvan Yılmaz'ın yerine 11'de görev alacağı kaydedildi. 

 

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