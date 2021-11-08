Beşiktaş'ta N'Sakala ocak ayında yolcu

Sezon başında sol bek hattına Umut Meraş'ın transfer edilmesi sonrasında Rıdvan Yılmaz'la birlikte forma rekabetine girdiği isim sayısı artan Fabrice N'Sakala, ek olarak 8+3 kuralı da eklenince kadroda geri planda kalmıştı.Kulüple sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan tecrübeli futbolcuyla devre arasında yolların ayrılması planlanıyor.Demokratik Kongolu futbolcunun ayrılığıyla birlikte Kartal hem bu ismin maliyetinden kurtulmayı hem de yabancı kotasında yer açmayı planlıyor.