Beşiktaş'ta N'Sakala ocak ayında yolcu

Beşiktaş'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Fabrice N'Sakala'yla devre arasında yolların ayrılması planlanıyor.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta N'Sakala ocak ayında yolcu
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08 Kasım 2021 13:45
Junior Fashion Sakala
Junior Fashion Sakala
Rangers
Sezon başında sol bek hattına Umut Meraş'ın transfer edilmesi sonrasında Rıdvan Yılmaz'la birlikte forma rekabetine girdiği isim sayısı artan Fabrice N'Sakala, ek olarak 8+3 kuralı da eklenince kadroda geri planda kalmıştı.

Kulüple sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan tecrübeli futbolcuyla devre arasında yolların ayrılması planlanıyor.

Demokratik Kongolu futbolcunun ayrılığıyla birlikte Kartal hem bu ismin maliyetinden kurtulmayı hem de yabancı kotasında yer açmayı planlıyor. 

 

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