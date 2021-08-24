Beşiktaş'ta N'Sakala'dan rapor bekleniyor!

Gaziantep maçında sahada fenalaşan ve hastaneye kaldırılan N'Sakala'nın neden rahatsızlandığı araştırılıyor.



Kongolu futbolcunun durumuna göre sol bek transferinin gündeme gelebileceği öğrenildi. Yönetim şu anda transferle ilgili ön hazırlıklara başlamış durumda.



SERGEN YALÇIN'LA RIDVAN BAŞ BAŞA



Sergen Yalçın, Gaziantep maçında rahatsızlanan N'Sakala'nın yerine Karagümrük önünde ilk 11'de forma giyecek. Başarılı hocanın sezona beklenen başlangıcı yapamayan genç yıldızla yüz yüze görüşme yaptı. Yalçın'ın Rıdvan'a, "Sana güveniyorum. Geçen sezonki performansının üzerine çıkacağından eminim" dediği belirlendi. Rıdvan geçen sezonun son bölümünden bu yana beklentilerin altında kalan bir futbol oynuyor.



