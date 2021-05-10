Beşiktaş'ta N'Koudou var, Aboubakar yok

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Kevin N'Koudou, Karagümrük maçı kafilesine dahil edildi.

Haber; Sporx.com
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Beşiktaş'ta N'Koudou var, Aboubakar yok
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10 Mayıs 2021 18:03
Süper Lig'in zirvesindeki Beşiktaş'a Karagümrük ile oynayacağı maç öncesinde müjdeli haber geldi.

Sakatlığı nedeniyle derbide forma giyemeyen Fransız oyuncu Kevin N'Koudou, Karagümrük maçı kafilesinde yer aldı. Hatayspor maçında sakatlanan N'Koudou'nun sol uyluk arka adalesinde gerilme tespit edilmişti.

Sakatlığı nedeniyle oynamadığı belirtilen Vincent Aboubakar ise kafilede yer almadı.

Beşiktaş ile Karagümrük, Süper Lig'in 41. haftasında 11 Mayıs Salı 20:30'da karşılaşacak.



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