Beşiktaş'ta N'Koudou var, Aboubakar yok

Süper Lig'in zirvesindeki Beşiktaş'a Karagümrük ile oynayacağı maç öncesinde müjdeli haber geldi.
Sakatlığı nedeniyle derbide forma giyemeyen Fransız oyuncu Kevin N'Koudou, Karagümrük maçı kafilesinde yer aldı. Hatayspor maçında sakatlanan N'Koudou'nun sol uyluk arka adalesinde gerilme tespit edilmişti.
Sakatlığı nedeniyle oynamadığı belirtilen Vincent Aboubakar ise kafilede yer almadı.
Beşiktaş ile Karagümrük, Süper Lig'in 41. haftasında 11 Mayıs Salı 20:30'da karşılaşacak.
Sakatlığı nedeniyle derbide forma giyemeyen Fransız oyuncu Kevin N'Koudou, Karagümrük maçı kafilesinde yer aldı. Hatayspor maçında sakatlanan N'Koudou'nun sol uyluk arka adalesinde gerilme tespit edilmişti.
Sakatlığı nedeniyle oynamadığı belirtilen Vincent Aboubakar ise kafilede yer almadı.
Beşiktaş ile Karagümrük, Süper Lig'in 41. haftasında 11 Mayıs Salı 20:30'da karşılaşacak.