Beşiktaş'ta N'Koudou rekor kırdı

Beşiktaş forması giyen Kevin N'Koudou Alanyaspor maçında attığı golle birlikte rekor kırdı. İşte detaylar...

Haber; Fanatik, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ta N'Koudou rekor kırdı
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15 Ağustos 2022 09:00
Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Alanyaspor maçında Georges Kevin N'Koudou'ya ilk 11'de şans verdi. N'Koudou maçın ilk saniyelerinde kart gördü ve ilk dakikalarda gol atarak rekor kırdı.

N'KOUDOU İLKİ YAŞADI

Fransız futbolcu henüz 18. saniyesinde rakibi Fatih Aksoy'a sert bir faul yaptı ve sarı kart gördü. Maçın 3. dakikasında ise siyah-beyazlıların kullandığı köşe vuruşunda Rachid Ghezzal ceza sahasına ortasını yaptı. Weghorst'un pasında N'Koudou bekletmeden şutunu attı ve Beşiktaş'ı öne geçirdi.

EN ERKEN GOL

Takımdan ayrılacağı sıkça gündeme gelen Kevin N'Koudou bu golle birlikte Süper Lig'de bu sezonki en erken golü atma başarısı gösterdi.

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