Beşiktaş'ta N'Koudou'nun dönüş tarihi belli oldu!

Beşiktaş'ta sakatlıkları sebebiyle Adana Demirspor karşılaşmasının kafilesinde yer almayan 3 futbolcunun daha görev yerlerine dönmesi bekleniyor.



Sağ bekte Valentin Rosier, orta sahada Josef de Souza ile Oğuzhan Özyakup'un Altay mücadelesinin kadrosunda yer alması bekleniyor.



Toplamda 4 isimden; Rosier, Josef ve Pjanic'in ilk 11'de görev yapmaları bekleniyor.



Öte yandan ayak bileğine aldığı darbe sebebiyle uzun süredir takımdan ayrı kalan Kevin N'Koudou'nun ise gelecek aydan itibaren takımla birlikte çalışmalara başlaması planlanıyor.





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