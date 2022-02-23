Uzun süredir sakatlıklarla boğuşan Georges-Kevin N'Koudou sonunda geri dönüş hazırlıklarına başladı.
27 yaşındaki Fransız futbolcu, son olarak 3 Aralık 2021'de Kasımpaşa maçında ayak bileğinden sakatlık yaşamıştı. Önceki gün Fransa'daki tedavisini tamamlayıp İstanbul'a gelen N'Koudou'nun 2.5 aylık ara sonrasında Mart ayının ilk haftasında takımla çalışmalara başlayacağı, 14 Mart'taki Galatasaray derbisine yetişebileceği belirtildi.
27 yaşındaki Fransız futbolcu, son olarak 3 Aralık 2021'de Kasımpaşa maçında ayak bileğinden sakatlık yaşamıştı. Önceki gün Fransa'daki tedavisini tamamlayıp İstanbul'a gelen N'Koudou'nun 2.5 aylık ara sonrasında Mart ayının ilk haftasında takımla çalışmalara başlayacağı, 14 Mart'taki Galatasaray derbisine yetişebileceği belirtildi.