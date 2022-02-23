Beşiktaş'ta N'Koudou'nun dönüş tarihi

Beşiktaş'ta uzun süredir sakatlıklarla boğuşan Georges-Kevin N'Koudou'nun 2.5 aylık ara sonrasında Mart ayının ilk haftasında takımla çalışmalara başlayacağı, 14 Mart'taki Galatasaray derbisine yetişebileceği belirtildi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta N'Koudou'nun dönüş tarihi
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23 Şubat 2022 09:20
N'Koudou
N'Koudou
Beşiktaş
Uzun süredir sakatlıklarla boğuşan Georges-Kevin N'Koudou sonunda geri dönüş hazırlıklarına başladı.

27 yaşındaki Fransız futbolcu, son olarak 3 Aralık 2021'de Kasımpaşa maçında ayak bileğinden sakatlık yaşamıştı. Önceki gün Fransa'daki tedavisini tamamlayıp İstanbul'a gelen N'Koudou'nun 2.5 aylık ara sonrasında Mart ayının ilk haftasında takımla çalışmalara başlayacağı, 14 Mart'taki Galatasaray derbisine yetişebileceği belirtildi. 

 

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