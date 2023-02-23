Beşiktaş'ta N'Koudou defteri kapanıyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, bir yanda da takımda düşünmediği isimlerle yollarını ayırmaya hazırlanıyor. İlk hedef Kevin N'Koudou.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Beşiktaş'ta N'Koudou defteri kapanıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Şubat 2023 11:53
Beşiktaş'ın yollarını ayırmak istediği Kevin N'Koudou, takımdan ayrılmamakta diretince gözden düştü.

Rusya Ligi ekiplerinden Rostov ve Dinamo Moskova'nın Kamerunlu kanat oyuncusu için atağa kalktığı ve transferi için Beşiktaş ile temas kurdukları belirtildi. Şenol Güneş'in düşünmediği Kamerunlu'nun maaşından kurtulmak için Körfez ülkelerinde de kulüp aranıyor.

Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Kamerunlu yıldız bu sezon 21 maçta forma giyerken 5 gol ve 1 asist üretti. Beşiktaş'ta 107 maçta forma giyen N'Koudou'nun 21 gol ve 9 asisti bulunuyor.



SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SPORX ÖNERİYOR
www.hazirol.gov.tr adresinde yayımlanmakta olan ve toplumda afet farkındalığını artırmayı amaçlayan eğitim videolarına da AFAD Acil mobil uygulamasından ulaşılabiliyor.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ