Beşiktaş'ta mutlu son: Atiba

Süper Lig ve Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Beşiktaş, Atiba Hutchinson ile yeni kontrat imzalamak için yaptığı görüşmelerden olumlu sonuç aldı.



beIN Sports'ta yer alan habere göre; İç ve dış transferde çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, sözleşmesi sona eren Atiba Hutchinson ile 1 yıllık anlaşma sağladı. Kanadalı orta saha oyuncusu, pazartesi günü yapılacak sezonun ilk antrenmanında yer alacak.



Bu arada ilerleyen yaşına rağmen orta sahada üst düzey bir performans sergileyen Atiba'nın yeni sezon hazırlıklarına erken başladığı öğrenildi.



Başarılı futbolcunun spor salonunda bireysel çalışmalar yaparak kendisini zorlu geçecek sezona hazırlamaya çalıştığı ifade edildi.



