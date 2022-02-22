Beşiktaş'ta Mustafa Denizli sesleri! Geri dönüyor!

Beşiktaş'ta Mustafa Denizli heyecanı yaşanıyor. Siyah beyazlı takımı 2008-2009 yılında şampiyonluğa ulaştıran Mustafa Denizli, yeniden yuvaya dönüyor.



SEÇİM KOZU MUSTAFA DENİZLİ



Akşam'ın haberine göre, Beşiktaş'ta Mayıs ayında seçime girecek olan Ahmet Nur Çebi, Sportif AŞ'de köklü bir değişikliğe gidiyor. Başkan Çebi, futbolun başına ise Mustafa Denizli'yi getirmeyi düşünüyor. Son olarak Altay'ı 18 yıl aradan sonra Süper Lig'e çıkaran Mustafa Denizli, 13 Ocak'ta İzmir ekibinden ayrılmıştı. Kurt çalıştırıcı sportif direktör olarak Beşiktaş'ın başına geçip şampiyon kadroyu kurtmak için kolları sıvayacak.



Beşiktaş'ta Mustafa Denizli heyecanı yaşanıyor. Siyah beyazlı takımı 2008-2009 yılında şampiyonluğa ulaştıran Mustafa Denizli, yeniden yuvaya dönüyor.



SEÇİM KOZU MUSTAFA DENİZLİ



Beşiktaş'ta Mayıs ayında seçime girecek olan Ahmet Nur Çebi, Sportif AŞ'de köklü bir değişikliğe gidiyor. Başkan Çebi, futbolun başına ise Mustafa Denizli'yi getirmeyi düşünüyor. Son olarak Altay'ı 18 yıl aradan sonra Süper Lig'e çıkaran Mustafa Denizli, 13 Ocak'ta İzmir ekibinden ayrılmıştı. Kurt çalıştırıcı sportif direktör olarak Beşiktaş'ın başına geçip şampiyon kadroyu kurtmak için kolları sıvayacak.









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