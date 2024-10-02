Beşiktaş'ta Musrati yüzde 50 yüzde 50!

Beşiktaş'ın Libyalı yıldız orta saha oyuncusu Al-Musrati, Eintracht Frankfurt maçında forma giyebilir.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Musrati yüzde 50 yüzde 50!
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02 Ekim 2024 13:32
Beşiktaş'a Al-Musrati'den iyi haber gelebilir.

Ajax maçında sakatlanan başarılı orta sahanın tedavisinin olumlu ilerlediği ve Eintracht Frankfurt maçına yetişme ihtimalinin yüzde 50 seviyesinde olduğu öğrenildi.

Onun yokluğunda forma giyen Cher Ndour teknik heyeti memnun etti.

Musrati oynamazsa Beşiktaş zorlu maça Ndour - Gedson orta sahası ile çıkacak. 

 
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