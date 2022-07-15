MULEKA TAKIMA NE ZAMAN KATILACAK?

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Beşiktaş'ın bu sezon transfer ettiği isimlerden biri olan Jackson Muleka, teknik direktör Valerien Ismael'in saha içindeki en önemli kozlarından biri olacak. Kongolu forvet, henüz takımla çalışmalara başlayamadı.Bireysel olarak antrenmanlara devam eden golcü oyuncunun önümüzdeki günlerde takıma katılması bekleniyor. Fakat; bu süre içerisinde 22 yaşındaki genç oyuncuya, ekstra çalışmalar verileceği ve en kısa sürede takıma adapte olmasının sağlanacağı ifade edildi.Bu arada son yapılan koşu testlerinde Hollandalı golcü Wout Weghorst'u geçmeyi başaran Muleka, geçen sezon kiralık oynadığı Kasımpaşa'da 14 maçta 12 gol 4 asistlik performans sergilemişti. 5 yıllık kontrat yapılan golcü oyuncu yıllık 1 milyon Euro kazanacak. Standard Liege Kulübü'ne ise transfer için 3 milyon 350 bin Euro bonservis ödeneceği KAP'a bildirildi.