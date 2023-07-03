Beşiktaş'ta Muleka'nın satışı için umutlu bekleyiş

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ederken ayrılacak isimler de merak konusu. Bu isimlerin başında ise Jackson Muleka geliyor.
Demokratik Kongolu futbolcu için Suudi Arabistan'dan ilgi var. Bazı kulüpler Muleka ile temas kurdu fakat Beşiktaş'ın talep ettiği bonservis bedelini veren olmadı.
Muleka için 4.5 milyon Euro bonservis talep eden Beşiktaş'ın umutlu bekleyişi sürüyor.
Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 32 karşılaşmaya çıkan Muleka, 6 gol ve 1 asistlik performans sergilemişti.
Demokratik Kongolu futbolcu için Suudi Arabistan'dan ilgi var. Bazı kulüpler Muleka ile temas kurdu fakat Beşiktaş'ın talep ettiği bonservis bedelini veren olmadı.
Muleka için 4.5 milyon Euro bonservis talep eden Beşiktaş'ın umutlu bekleyişi sürüyor.
Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 32 karşılaşmaya çıkan Muleka, 6 gol ve 1 asistlik performans sergilemişti.