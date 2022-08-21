Beşiktaş'ta Muleka ilk 11'e

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Rachid Ghezzal'ın yokluğunda Jackson Muleka'ya forma vermeyi planlıyor.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Muleka ilk 11'e
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21 Ağustos 2022 10:49
Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael, Fatih Karagümrük karşılaşmasında Jackson Muleka'ya forma verecek.

Fransız teknik adam, Rachid Ghezzal'ın yokluğunda 22 yaşındaki futbolcuyu sağ kanatta görevlendirecek.

Ismael, ikinci haftadaki Alanyaspor karşılaşmasında cezası nedeniyle oynayamayan Cenk Tosun'u da hamle oyuncusu olarak kullanmayı planlıyor.




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