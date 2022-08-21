Beşiktaş'ta Muleka ilk 11'e

Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael, Fatih Karagümrük karşılaşmasında Jackson Muleka'ya forma verecek.
Fransız teknik adam, Rachid Ghezzal'ın yokluğunda 22 yaşındaki futbolcuyu sağ kanatta görevlendirecek.
Ismael, ikinci haftadaki Alanyaspor karşılaşmasında cezası nedeniyle oynayamayan Cenk Tosun'u da hamle oyuncusu olarak kullanmayı planlıyor.
Fransız teknik adam, Rachid Ghezzal'ın yokluğunda 22 yaşındaki futbolcuyu sağ kanatta görevlendirecek.
Ismael, ikinci haftadaki Alanyaspor karşılaşmasında cezası nedeniyle oynayamayan Cenk Tosun'u da hamle oyuncusu olarak kullanmayı planlıyor.
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